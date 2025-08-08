ЕАЭС обновляет программы защиты прав потребителей

В новом документе ЕАЭС основными приоритетами назвали повышение уровня доверия граждан к структурам по защите прав потребителей, развитие цифровых технологий, внедрение инновационных решений и интеллектуальных сервисов в торговле и услугах.
Министр ЕЭК напомнил, что в этом году исполнилось сорок лет с момента официального признания Организацией Объединенных Наций прав потребителей и установления международных принципов их защиты.
В условиях современных технологических изменений страны ЕАЭС продолжают активно развивать сотрудничество в сфере защиты интересов потребителей, стремясь обеспечить эффективную защиту их прав.
Участники совещания также договорились организовать первый семинар для представителей государственных органов стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийского экономического союза по обмену опытом в вопросах защиты прав потребителей.