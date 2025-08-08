Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕАЭС обновляет программы защиты прав потребителей

АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Обновленную программу совместных действий стран «евразийской пятерки» по защите прав потребителей обсудили участники консультативного комитета под председательством министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентина Татарицкого.

Источник: Пресс-служба ЕЭК

В новом документе ЕАЭС основными приоритетами назвали повышение уровня доверия граждан к структурам по защите прав потребителей, развитие цифровых технологий, внедрение инновационных решений и интеллектуальных сервисов в торговле и услугах.

Министр ЕЭК напомнил, что в этом году исполнилось сорок лет с момента официального признания Организацией Объединенных Наций прав потребителей и установления международных принципов их защиты.

В условиях современных технологических изменений страны ЕАЭС продолжают активно развивать сотрудничество в сфере защиты интересов потребителей, стремясь обеспечить эффективную защиту их прав.

подчеркнул Валентин Татарицкий

Участники совещания также договорились организовать первый семинар для представителей государственных органов стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийского экономического союза по обмену опытом в вопросах защиты прав потребителей.