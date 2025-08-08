Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилье дорожает в Казахстане, несмотря на отсутствие роста цен на стройматериалы

Данные об инфляции указывают, что стоимость строительства не подорожала — строительные издержки остаются стабильными. Но жилье продолжает дорожать, что связано со спросом. Об этом читайте на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Бюро национальной статистики опубликовало данные по инфляции за июль 2025 года, включая данные об индексе цен в строительстве — он составил 100 по отношению к июню текущего года. Это означает, что в среднем цены не изменились (в прошлом месяце он был равен 100,4).

А по отношению к июлю 2024 года индекс составил 102,4 — то есть рост цен в строительстве в годовом выражении достиг 2,4%. То есть отмечается стабилизация ситуации в данной сфере.

Так, наибольшее годовое подорожание затронуло такие стройматериалы, как:

  • камень, известняк, гипс и мел — прирост составил 13,2% за год, за месяц цены не выросли;
  • пластмассовые материалы — плюс 13,3% в годовом выражении и всего 0,3% за месяц;
  • цемент — подорожал на 12,3% за год и 1,4% за месяц.

При этом сильнее всего годовая нагрузка по расходам на строительство выросла в Мангистауской (плюс 4,3%) и Карагандинской (плюс 3,9%) областях, а также в Шымкенте (плюс 3,7%).

А наибольшее годовое снижение цен затонуло керамические плитки и плиты (минус 20,6%), трубы разных диаметров, полые профили и фитинги для труб разных диаметров из стали (минус 2,2%), минеральные неметаллические прочие изделия, не включенные в другие группировки (минус 1,9%), шпон, клееную фанеру, слоистые, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, другие панели и плиты, а также щитовой, сборный паркет (минус 1,5%).

Однако жилье продолжает дорожать.

Что влияет на стоимость квадратных метров

Так, ранее отмечалось, что в июне на рынке недвижимости Казахстана был зафиксирован рост цен по всем секторам: на первичном и вторичном рынках, а также в сфере аренды жилья. А данные по итогам июля будут опубликованы лишь 11 августа.

Как отмечает Telegram-канал «Комментарий», на фоне стабилизации издержек в строительстве можно отметить лишь одну причину подорожания квадратных метров.

«Баланс издержек пока нейтральный, но динамика бетонного цикла требует внимания. Единственным фактором роста цен на жилье в текущих условиях остаются все формы льготного кредитования, поддерживающие спрос», — отмечается в источнике.

В свою очередь в Telegram-канале Tengenomika указывают на сохранение рисков роста цен на жилье в отдельных регионах, несмотря на стабилизацию ситуации с ценами в строительстве.

«Однако сохраняющееся удорожание отдельных компонентов может ограничивать эффект от общей стабилизации и требовать корректировки смет. Для регионов с ростом цен это означает дополнительную нагрузку на бюджеты и риски удорожания жилья», — указывается в Tengenomika.