Жилье дорожает в Казахстане, несмотря на отсутствие роста цен на стройматериалы

Бюро национальной статистики опубликовало данные по инфляции за июль 2025 года, включая данные об индексе цен в строительстве — он составил 100 по отношению к июню текущего года. Это означает, что в среднем цены не изменились (в прошлом месяце он был равен 100,4).
А по отношению к июлю 2024 года индекс составил 102,4 — то есть рост цен в строительстве в годовом выражении достиг 2,4%. То есть отмечается стабилизация ситуации в данной сфере.
Так, наибольшее годовое подорожание затронуло такие стройматериалы, как:
- камень, известняк, гипс и мел — прирост составил 13,2% за год, за месяц цены не выросли;
- пластмассовые материалы — плюс 13,3% в годовом выражении и всего 0,3% за месяц;
- цемент — подорожал на 12,3% за год и 1,4% за месяц.
При этом сильнее всего годовая нагрузка по расходам на строительство выросла в Мангистауской (плюс 4,3%) и Карагандинской (плюс 3,9%) областях, а также в Шымкенте (плюс 3,7%).
А наибольшее годовое снижение цен затонуло керамические плитки и плиты (минус 20,6%), трубы разных диаметров, полые профили и фитинги для труб разных диаметров из стали (минус 2,2%), минеральные неметаллические прочие изделия, не включенные в другие группировки (минус 1,9%), шпон, клееную фанеру, слоистые, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, другие панели и плиты, а также щитовой, сборный паркет (минус 1,5%).
Однако жилье продолжает дорожать.
Что влияет на стоимость квадратных метров
Так, ранее отмечалось, что в июне на рынке недвижимости Казахстана был зафиксирован рост цен по всем секторам: на первичном и вторичном рынках, а также в сфере аренды жилья. А данные по итогам июля будут опубликованы лишь 11 августа.
Как отмечает Telegram-канал «Комментарий», на фоне стабилизации издержек в строительстве можно отметить лишь одну причину подорожания квадратных метров.
«Баланс издержек пока нейтральный, но динамика бетонного цикла требует внимания. Единственным фактором роста цен на жилье в текущих условиях остаются все формы льготного кредитования, поддерживающие спрос», — отмечается в источнике.
В свою очередь в Telegram-канале Tengenomika указывают на сохранение рисков роста цен на жилье в отдельных регионах, несмотря на стабилизацию ситуации с ценами в строительстве.
«Однако сохраняющееся удорожание отдельных компонентов может ограничивать эффект от общей стабилизации и требовать корректировки смет. Для регионов с ростом цен это означает дополнительную нагрузку на бюджеты и риски удорожания жилья», — указывается в Tengenomika.