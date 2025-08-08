Ипотечные просрочки в Красноярском крае удвоились в 2025 году

Сумма просроченных ипотечных кредитов в Красноярском крае достигла 3,35 миллиона рублей, что почти вдвое больше, чем год назад. Этот показатель является самым высоким в Сибири: на втором месте находится Новосибирская область с суммой 3,27 миллиона рублей, а на третьем — Тыва с 2,1 миллиона рублей.