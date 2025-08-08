Ипотечные просрочки в Красноярском крае удвоились в 2025 году

В Красноярском крае наблюдается резкий рост ипотечных просрочек: за последний год их количество увеличилось в 2,1 раза, что является рекордом среди сибирских регионов и восьмым показателем по всей России, согласно данным аналитиков «Циан».
На данный момент доля просроченных ипотечных кредитов в стране составляет около 0,7% от общего числа кредитов, что в два раза превышает уровень начала 2024 года. Эксперты связывают этот рост с ужесточением условий кредитования и замедлением роста заработных плат, которое началось осенью 2024 года.
Сумма просроченных ипотечных кредитов в Красноярском крае достигла 3,35 миллиона рублей, что почти вдвое больше, чем год назад. Этот показатель является самым высоким в Сибири: на втором месте находится Новосибирская область с суммой 3,27 миллиона рублей, а на третьем — Тыва с 2,1 миллиона рублей.
В масштабах всей страны по объему «плохих» долгов Красноярский край занимает восьмое место, уступая таким регионам, как Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская область и Дагестан.