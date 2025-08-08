На почте могут начать продавать лекарства и принимать платежи

Законопроект, предусматривающий программу поддержки «Почты России», планируют внести на рассмотрение Госдумы до начала осенней сессии. Об этом журналистам на форуме «Цифровая эволюция» сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передаёт «Интерфакс».
По словам министра, документ в настоящее время находится на согласовании в правительстве. Разногласия будут устранены до конца лета, и мы рассчитываем направить законопроект в Госдуму до начала осенней сессии, отметил он.
Ранее Шадаев пояснял, что проект закона представляет собой комплекс мер, направленных на стабилизацию экономического положения предприятия.
Весной 2025 года Минцифры предложило закрепить за «Почтой России» ряд преимуществ. В числе предложений — право на продажу безрецептурных лекарств в почтовых отделениях, приём электронных платежей без банковских комиссий и другие меры поддержки.
Отмечается, что в 2024 году востребованность услуг «Почты России» снизилась: на 15% уменьшилось количество граждан, получающих пенсии через почтальонов, ещё более заметно сократился объём доставляемых посылок и подписных изданий. По всей стране уменьшилось и число сотрудников предприятия.
В связи с этим Минцифры рассматривает возможность интеграции информации о заказных письмах с порталом госуслуг, что позволит гражданам получать электронное подтверждение отправлений, а «Почте России» — повысить доходы.
