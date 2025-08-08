Ричмонд
Аэропорт Пулково оценил ущерб от перебоев с рейсами из-за БПЛА в 100−150 млн рублей

Петербургский аэропорт Пулково оценивает убытки в связи с отменой и задержками рейсов на фоне атак БПЛА в 100−150 млн руб. Об изменениях пассажиропотока и материальном ущербе корреспондент «Ъ-СПб» расспросил Асият Халваши, директора по авиационной коммерции ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Источник: Коммерсантъ

«На показатели пассажиропотока в основном влияют отмены рейсов, которые вынуждены объявлять авиакомпании в период ограничений воздушного пространства. Однако сложилась практика, при которой на высокочастотных направлениях, таких как Москва, для восстановления расписания несколько рейсов объединяются в один и выполняются на широкофюзеляжных бортах большей вместимости. Иностранные авиакомпании для выполнения обязательств перед пассажирами ставят дополнительные рейсы. Можем констатировать, что авиаотрасль адаптировалась к текущей ситуации, и пассажиропоток остается в прогнозных значениях», — сообщила госпожа Халваши.

При этом работа в период ограничений воздушного пространства требует от авиакомпаний и аэропортов дополнительных ресурсов для стабилизации расписания и обеспечения пассажиров необходимыми услугами, добавила представитель ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

«Мы оцениваем недополученную прибыль от долговременного периода закрытия в 100−150 млн рублей. Затраты авиакомпаний могут быть значительно выше», — заключила Асият Халваши.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что совладелец Внуково опроверг слухи о переносе рейсов зарубежных перевозчиков в Пулково.

