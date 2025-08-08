Ленобласть готовится к масштабной очистке от борщевика

Эксперт Василий Юрьевич Нешатаев, доктор биологических наук и профессор СПбГЛТУ, выделяет создание специализированных фермерских хозяйств для выпаса коз и овец как наиболее эффективный и экологически безопасный метод. Так, он отмечал, что выпас коз и овец в конце мая — начале июня позволяет эффективно уничтожать молодые побеги борщевика, поскольку животные активно поедают растение на этой стадии и в местах их выпаса борщевика практически не остается. Это биологическое решение не наносит ущерба экосистеме, в отличие от широко применяемой химии, которая уничтожает луговые травы, включая редкие виды из Красной книги, и загрязняет водные объекты, что губит рыбу и ее кормовую базу. Помимо биологического контроля, в борьбе с борщевиком активно применяются методы с использованием беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта для точного и оперативного картографирования очагов растения, что значительно повышает эффективность планирования и проведения мероприятий.