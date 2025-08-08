Ричмонд
Стал известен размер скидки на российскую нефть для Индии из-за санкций

Цены на российскую нефть марки Urals на индийском рынке упали до рекордного уровня, составив на $5 за баррель меньше стоимости эталонной марки Brent.

Цены на российскую нефть марки Urals на индийском рынке упали до рекордного уровня, составив на $5 за баррель меньше стоимости эталонной марки Brent. По данным аналитиков Kpler, такая значительная разница в ценах сформировалась буквально за две недели.

Эксперты связывают удешевление российской нефти с двумя ключевыми факторами: неопределенностью вокруг возможных новых санкций США и увеличением предложения со стороны России из-за сезонных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Несмотря на рост импорта американской нефти (до 225 тысяч баррелей в день), Индия вряд ли полностью откажется от российских поставок, которые занимают 37% ее нефтяного рынка. Однако аналитики не исключают некоторого сокращения объемов закупок.

Ранее сообщалось, что индийские госнефтезаводы приостановили закупки российской нефти из-за давления США.