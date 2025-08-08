Прокуратура взялась за стихийный рынок во Владивостоке — началась масштабная проверка

Очередной рейд провели сотрудники прокуратуры Ленинского района Владивостока на стихийном рынке, расположенном на улице Спортивной. Оказалось, что более 3800 квадратных метров городской земли незаконно используются физическими и юридическими лицами для организации несанкционированной торговли. В настоящее время городские власти приступили к демонтажу самовольных торговых конструкций, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Предметом особого внимания станет не только законность использования муниципальной земли, но и целый комплекс вопросов: легальность ввоза товаров на территорию России, соблюдение налогового законодательства, условия труда работников, миграционный статус сотрудников.
Прокуратура обещает проследить за полным освобождением территории от незаконных торговых точек. Мониторинг ситуации продолжается.
