Прокуратура взялась за стихийный рынок во Владивостоке — началась масштабная проверка

Очередной рейд провели сотрудники прокуратуры Ленинского района Владивостока на стихийном рынке, расположенном на улице Спортивной. Оказалось, что более 3800 квадратных метров городской земли незаконно используются физическими и юридическими лицами для организации несанкционированной торговли. В настоящее время городские власти приступили к демонтажу самовольных торговых конструкций, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».