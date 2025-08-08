Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске могут открыть в сентябре

Как сообщает издание «Континент Сибирь», федеральные власти, включая аппарат полпреда президента Анатолия Серышева, поставили задачу завершить объект к этому сроку.
Особую актуальность открытие приобретает в связи с первым домашним матчем хоккейного клуба «Сибирь» 7 сентября. Губернатор Андрей Травников еще в декабре 2024 года заявлял о возможности запустить станцию к новому хоккейному сезону.
По данным издания, на последнем совещании в полпредстве степень готовности станции оценили как позволяющую надеяться на сентябрьский запуск. В настоящее время завершена укладка керамогранита, проводится тестирование эскалаторов, установлены тепловые завесы и оборудование для маломобильных граждан.
Подрядчик — тюменская компания «Акви Технолоджи» — должен завершить работы до 29 августа, согласно данным сайта госзакупок. Приемка станции метрополитеном начнется 10 августа. Окончательное решение о вводе в эксплуатацию примет Ростехнадзор после проверки.
