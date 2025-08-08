В Навоийской области реализуют проекты на $1,6 млрд — подробности

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. На сегодняшний день в Навоийской области Узбекистана сформирован пакет дополнительных проектов на $1,6 млрд, направленных на социально-экономическое развитие региона. Их реализация позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест, увеличить поступления до 1 трлн сумов, а также осуществить экспорт на сумму $238 млн. Об этом говорилось на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева.