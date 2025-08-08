Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Навоийской области реализуют проекты на $1,6 млрд — подробности

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. На сегодняшний день в Навоийской области Узбекистана сформирован пакет дополнительных проектов на $1,6 млрд, направленных на социально-экономическое развитие региона. Их реализация позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест, увеличить поступления до 1 трлн сумов, а также осуществить экспорт на сумму $238 млн. Об этом говорилось на совещании с участием президента Шавката Мирзиёева.

Источник: Город нашей юности Навои

Было отмечено, что Навоийская область обладает колоссальным потенциалом в сфере недропользования, промышленности и сельского хозяйства. За последние восемь лет здесь реализовано более 7 тысяч проектов на сумму $8 млрд, создано 73 тысячи рабочих мест. Количество предпринимателей увеличилось с 10 до 30 тысяч.

Постановление Узбекистана «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию Навоийской области» еще больше расширили имеющиеся возможности. За первые шесть месяцев текущего года объем инвестиций достиг $643 млн, экспорт превысил $635 млн. Введены новые производственные мощности на сумму $550 млн, а также 1 140 торгово-сервисных объектов.

отметили в пресс-службе главы государства

Тем не менее остается немало неиспользованных ресурсов. Глава государства подчеркнул, что помимо крупной промышленности в области имеются широкие возможности по освоению пастбищ, развитию животноводства и расширению спектра услуг.

В регионе сосредоточено 20% всех полезных ископаемых и 43% пастбищ страны. Наличие крупных предприятий и развитой инфраструктуры создает спрос и в смежных отраслях.

отмечалось на совещании

Для активизации этих возможностей в Навоийской области создан штаб реформ. На совещании была представлена презентация новых проектов, разработанных на основе предложений предпринимателей.

В частности, инвесторы выразили готовность вложить $566 млн в разработку восьми месторождений в Газгане, Нурате, Хатырчи, Навбахоре и Учкудуке.

Реализация этих проектов позволит увеличить объемы промышленного производства на 2,5 трлн сумов, а экспорт — на $100 млн.

В Нуратинском районе имеется запас в 750 млн кубометров гранитного камня. Предлагается создать индустриальную зону на 50 гектарах для его переработки.

В 10 махаллях этого района более 5 тысяч женщин занимаются вышивкой, обеспечивая доход своим семьям. Теперь планируется открыть Центры вышивки еще в 28 махаллях.

Предусматривается обеспечение нуждающихся семей солнечными панелями и передвижными торговыми точками для вывода из бедности.

Три млн гектаров пастбищ в области представляют собой большой резерв для аграрного сектора. Так, предприниматель из Кызылтепа на тысяче гектаров внедрил дождевальное и капельное орошение и выращивает экспортные культуры. Теперь он намерен заняться животноводством и переработкой молока.

В целом, в регионе сформирован пакет дополнительных проектов на сумму $1,6 млрд. Их реализация обеспечит 10 тысяч новых рабочих мест, поступления в бюджет в размере 1 трлн сумов и экспорт на сумму $238 млн.

Президент дал поручения по повышению экономической эффективности проектов.

Вместе с тем указал на отсутствие кооперации между крупными и малыми предприятиями, в связи с этим поставил задачу связать малых предпринимателей с крупными производителями, внедрить систему гарантированных заказов и в два раза увеличить долю малого бизнеса в экономике региона.

Отметил необходимость содействия в обеспечении пастбищ водными ресурсами, их эффективного использования и увеличения объемов продовольственного производства.

Средняя заработная плата в Навоийской области в 1,5 раза выше, чем в других регионах, что стимулирует как спрос, так и предложение в торговле и сфере услуг. В этой связи даны указания по созданию современных зон отдыха и парков, развитию туризма и расширению оказания услуг.