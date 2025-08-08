В Навоийской области реализуют проекты на $1,6 млрд — подробности

Было отмечено, что Навоийская область обладает колоссальным потенциалом в сфере недропользования, промышленности и сельского хозяйства. За последние восемь лет здесь реализовано более 7 тысяч проектов на сумму $8 млрд, создано 73 тысячи рабочих мест. Количество предпринимателей увеличилось с 10 до 30 тысяч.
Постановление Узбекистана «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию Навоийской области» еще больше расширили имеющиеся возможности. За первые шесть месяцев текущего года объем инвестиций достиг $643 млн, экспорт превысил $635 млн. Введены новые производственные мощности на сумму $550 млн, а также 1 140 торгово-сервисных объектов.
Тем не менее остается немало неиспользованных ресурсов. Глава государства подчеркнул, что помимо крупной промышленности в области имеются широкие возможности по освоению пастбищ, развитию животноводства и расширению спектра услуг.
В регионе сосредоточено 20% всех полезных ископаемых и 43% пастбищ страны. Наличие крупных предприятий и развитой инфраструктуры создает спрос и в смежных отраслях.
Для активизации этих возможностей в Навоийской области создан штаб реформ. На совещании была представлена презентация новых проектов, разработанных на основе предложений предпринимателей.
В частности, инвесторы выразили готовность вложить $566 млн в разработку восьми месторождений в Газгане, Нурате, Хатырчи, Навбахоре и Учкудуке.
Реализация этих проектов позволит увеличить объемы промышленного производства на 2,5 трлн сумов, а экспорт — на $100 млн.
В Нуратинском районе имеется запас в 750 млн кубометров гранитного камня. Предлагается создать индустриальную зону на 50 гектарах для его переработки.
В 10 махаллях этого района более 5 тысяч женщин занимаются вышивкой, обеспечивая доход своим семьям. Теперь планируется открыть Центры вышивки еще в 28 махаллях.
Предусматривается обеспечение нуждающихся семей солнечными панелями и передвижными торговыми точками для вывода из бедности.
Три млн гектаров пастбищ в области представляют собой большой резерв для аграрного сектора. Так, предприниматель из Кызылтепа на тысяче гектаров внедрил дождевальное и капельное орошение и выращивает экспортные культуры. Теперь он намерен заняться животноводством и переработкой молока.
В целом, в регионе сформирован пакет дополнительных проектов на сумму $1,6 млрд. Их реализация обеспечит 10 тысяч новых рабочих мест, поступления в бюджет в размере 1 трлн сумов и экспорт на сумму $238 млн.
Президент дал поручения по повышению экономической эффективности проектов.
Вместе с тем указал на отсутствие кооперации между крупными и малыми предприятиями, в связи с этим поставил задачу связать малых предпринимателей с крупными производителями, внедрить систему гарантированных заказов и в два раза увеличить долю малого бизнеса в экономике региона.
Отметил необходимость содействия в обеспечении пастбищ водными ресурсами, их эффективного использования и увеличения объемов продовольственного производства.
Средняя заработная плата в Навоийской области в 1,5 раза выше, чем в других регионах, что стимулирует как спрос, так и предложение в торговле и сфере услуг. В этой связи даны указания по созданию современных зон отдыха и парков, развитию туризма и расширению оказания услуг.