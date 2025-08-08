Какой будет первая АЭС в Казахстане

В торжественном мероприятии ожидается участие главы Агентства РК по атомной энергии Алмасадама Саткалиева, генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и других официальных лиц.
Здесь же начнутся буровые работы для забора грунта — капсулу с образцами передадут российской стороне для проведения исследований.
По информации Агентства РК по атомной энергии, будущая станция будет построена по образцу Нововоронежской АЭС. На макете представлен энергоблок № 6 этой станции — первый в мире энергоблок поколения 3+.
Напомним, Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане.