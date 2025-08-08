«Рольф» ожидает ухода китайских автобрендов из РФ из-за развала дилерской сети

«Что касается брендов, которые могут покинуть рынок. Здесь уместно говорить не в таком формате. Они могут и не уходить сами, просто дилерская сеть может развалиться. Например, марка Kaiyi. Очень много дилеров этот бренд потерял в последнее время. И, конечно, ничего хорошего это не сулит. Просто не будет точек реализации товара, а дополнительно инвестировать никто не будет готов. И тогда все может закончиться без решения об уходе», — заявил Иванов «Газете.Ru».