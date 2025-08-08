Белорусской железной дороге (БЖД) запретили выпускать ценные бумаги после допущенного дефолта по выпущенным ранее облигациям. Об этом сообщает Министерство финансов.
В заявлении ведомства говорится о том, что БЖД не произвела выплаты процентного дохода за 80-й и 81-й периоды, а также не погасила облигации 11-го выпуска. Данный выпуск был зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг 11 октября 2018 года и находился в обращении с 15 октября 2018 года по 30 июня 2025 года.
Согласно статье 15 закона «О рынке ценных бумаг», данное нарушение влечет за собой наложение запрета на выпуск новых ценных бумаг Белорусской железной дорогой.
