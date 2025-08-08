БЖД запретили выпускать ценные бумаги после допущенного дефолта

В заявлении ведомства говорится о том, что БЖД не произвела выплаты процентного дохода за 80-й и 81-й периоды, а также не погасила облигации 11-го выпуска. Данный выпуск был зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг 11 октября 2018 года и находился в обращении с 15 октября 2018 года по 30 июня 2025 года.