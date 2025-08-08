В какие страны текут деньги из Казахстана?

Объём средств, полученных из-за рубежа через СДП, также уменьшается третий год подряд. За январь-июнь 2025 года он составил 105,4 млрд тг, что является наименьшим показателем за десятилетие. За год объём полученных из-за рубежа денежных переводов сократился на 12,5%.
Среди направлений по объёму отправленных из РК за рубеж денежных переводов через СДП лидирует Россия, куда за январь-июнь 2025-го отправили 101,9 млрд тг — на 14,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Следом идут Узбекистан и Турция: 95,4 млрд и 58,6 млрд тг соответственно. Значительные объёмы денежных переводов из Казахстана также пришлись на Грузию (19,1 млрд тг), Кыргызстан (10,7 млрд тг), Китай (8,6 млрд тг), Азербайджан (6,6 млрд тг), Армению (45 млрд тг) и Южную Корею (2,7 млрд тг). Объём средств, отправленных через СДП в прочие страны, суммарно составил 13 млрд тг.
Из-за рубежа через СДП за январь-июнь текущего года больше всего денежных переводов было получено также из России: 25,3 млрд тг — сразу на 25,9% меньше, впрочем, чем за аналогичный период 2024-го. Следом идут США (15,8 млрд тг), Узбекистан (10,8 млрд тг) и Турция (10 млрд тг). Значительные объёмы средств также были получены из Германии (8,1 млрд тг), Южной Кореи (8,1 млрд тг), Кыргызстана (4 млрд тг), Грузии (2,9 млрд тг) и Азербайджана (2,1 млрд тг). На прочие страны совокупно пришлось 18,2 млрд тг.
Среди систем денежных переводов по объёму отправленных из РК за рубеж средств лидирует «Золотая Корона»: 2631,1 млрд тг. При этом по сравнению с прошлым годом показатель уменьшился сразу на 21,6%. Следом идёт Western Union: 39 млрд тг — более чем в полтора раза больше, чем годом ранее. Через UPT и MoneyGram отправили 8,9 млрд и 7,6 млрд тг соответственно, а на прочие СДП суммарно пришлось 2,5 млрд тг.
Лидером по объёму полученных из-за рубежа денежных переводов также стала «Золотая Корона»: 50,3 млрд тг. При этом по сравнению с прошлым годом объём также сократился: на 19,5%. Следом идут Western Union и Moneygram: 34,1 млрд и 19 млрд тг соответственно. Через UPT было получено 637 млн тг, а на прочие системы денежных переводов совокупно пришлось 1,4 млрд тг.