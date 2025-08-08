В какие страны текут деньги из Казахстана?

Среди направлений по объёму отправленных из РК за рубеж денежных переводов через СДП лидирует Россия, куда за январь-июнь 2025-го отправили 101,9 млрд тг — на 14,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Следом идут Узбекистан и Турция: 95,4 млрд и 58,6 млрд тг соответственно. Значительные объёмы денежных переводов из Казахстана также пришлись на Грузию (19,1 млрд тг), Кыргызстан (10,7 млрд тг), Китай (8,6 млрд тг), Азербайджан (6,6 млрд тг), Армению (45 млрд тг) и Южную Корею (2,7 млрд тг). Объём средств, отправленных через СДП в прочие страны, суммарно составил 13 млрд тг.