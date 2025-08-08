Ричмонд
Нацбанк назвал основные причины роста цен в Беларуси

Основные причины роста цен в Беларуси перечислили в Нацбанке.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк назвал основные причины роста цен в Беларуси. Информация о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов опубликована на официальном сайте госрегулятора.

Так согласно данным Нацбанка, к июню 2025 года годовой прирост потребительских цен достиг 7,3%.

Основными факторами, повлиявшими на рост цен стали:

1. Увеличение цен на продукты питания. Эта категория товаров оказала наибольшее влияние на общую динамику цен. Ключевыми причинами роста цен на продукты питания стали:

— растущий разрыв в ценах между Беларусью и Российской Федерацией;

— повышение мировых цен на ряд продовольственных товаров.

2. Рост цен на товары повседневного спроса. Удорожание товаров, необходимых для повседневной жизни, привело к усилению инфляционных ожиданий среди населения.

3. Динамика базовой инфляции и цен на сезонную плодоовощную продукцию. В частности, росту цен на сезонную продукцию способствовали удорожание импортных овощей и фруктов, а также низкий урожай ряда отечественных культур из-за неблагоприятных погодных условий.

4. Влияние цен в России и курса белорусского рубля. Повышенный уровень цен в Российской Федерации в сочетании с колебаниями курса белорусского рубля по отношению к российскому оказали ощутимое влияние на инфляционные процессы в Беларуси.

5. Удорожание продовольствия на внешних рынках. Дальнейший рост цен на импортируемые продовольственные товары, такие как кофе, кондитерские изделия и фрукты, также способствовал увеличению потребительских цен.

6. Корректировка системы ценового регулирования. Влияние на динамику цен во II квартале 2025 года оказала корректировка системы ценового регулирования.

Как следствие вышеперечисленных факторов, базовая инфляция в годовом выражении в июне 2025 года увеличилась до 7,4% (по сравнению с 6,1% в марте 2025 года).

