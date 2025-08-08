Эксперт прокомментировал отзыв лицензии у «Молдовагаза»

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии в понедельник сообщило, что отозвало у «Молдовагаза» лицензию на поставку газа местным потребителям. Эти права к 1 сентября перейдут государственной компании Energocom. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета.