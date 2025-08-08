Анапа получит 4 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений

Проект предполагает увеличение мощности комплекса вдвое — до 100 тыс. кубометров в сутки. Это позволит улучшить водоснабжение для 210 тыс. жителей города и обеспечить перспективные зоны застройки, включая новые гостиницы и объекты туристической инфраструктуры. Стоимость работ составит 4 млрд руб., завершить их планируется к 2028 году.