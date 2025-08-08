Крупногабаритные грузы из Китая в Узбекистан начали перевозить на автотранспорте

В ведомстве отметили, что в стране растет потребность в международных поставках крупногабаритных и тяжеловесных нестандартных грузов. Это связано с реализацией в республике крупных инвестиционных проектов в промышленности, энергетике, строительстве и многих других сферах.
К таким грузам относятся сверхтяжелое оборудование, различные промышленные агрегаты, установки электростанций, крупногабаритные металлические конструкции, которые невозможно разобрать на части без повреждений. На языке логистики такие крупные операции, связанные с перевозкой нестандартных грузов, называются проектными грузоперевозками.
В настоящее время грузовые модули весом более 270 тонн каждый доставляются из Китая в Сурхандарьинскую область на специальных транспортных средствах.
В результате усилий по всесторонней поддержке национальных перевозчиков узбекские национальные перевозчики впервые начали осуществлять прямые перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом с территории производственных предприятий Китайской Народной Республики.
Грузовые модули представляют собой оборудование, произведенное для строящейся в Сурхандарьинской области тепловой электростанции. В министерстве отметили, что груз перевозят по четко определенному маршруту на основании соответствующего разрешения.