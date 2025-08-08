Нарушения в 90% магазинов. МАРТ проверил работу торговой сети

«В рамках проекта “Народный контроль” потребители высказали мнение о состоянии порядка 2,2 тыс. торговых объектов по всей стране. При этом активность проголосовавших в отношении сети “Санта” просто взорвалась именно в последние дни. Подавляющее большинство проголосовавших высказались практически о безупречной работе данной сети. МАРТ посмотрел, все ли так хорошо на самом деле», — рассказали в пресс-службе.