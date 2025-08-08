Шоколад подорожал в Казахстане на 28%, а торты — на 8,8%

Казахстан продолжает зависеть от ввоза сладостей, особенно шоколада. За пять месяцев 2025 года доля внутреннего производства от реализации для сухарей, печенья и другой выпечки долгого хранения составила 56,3% (год назад — 53,1%). Производство такой продукции выросло на 8,7% (46 тыс. тонн), но и реализация увеличилась на 3,7%, достигнув 73,5 тыс. тонн. В сегменте шоколада и кондитерских изделий на основе шоколада обеспеченность отечественными производителями по сравнению с прошлым годом упала на 3,1 процентного пункта — до 39,5%. Это связано как с уменьшением производства на 8,1% (до 34,1 тыс. тонн), так и с ростом импорта на 4,3% (52,2 тыс. тонн). Объем продаж на внутреннем рынке шоколада и изделий из него составил 70,3 тыс. тонн за пять месяцев.