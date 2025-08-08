Шоколад подорожал в Казахстане на 28%, а торты — на 8,8%

Среди булочных и мучных изделий больше всего подорожали сушки (+12%), сдобные булочки (+10,9%) и торты (+8,8%), пряники (+8,7%). Из других кондитерских изделий значительнее всего выросли цены на шоколад (+28%), глазированные конфеты (+13,9%), карамель (+6,0%) и зефир (+5,1%). Единственным подешевевшим товаром в этом сегменте стала жвачка (-1,2%).
Сильнее всего мучные изделия прибавили в Павлодарской области (+12,6%), ВКО (+11,6%) и Астане (+11%), а меньше всего — в Улытауской области (+3,8%). Среди прочих сладостей лидерами роста стали Жетысуская область (+25,3%), Шымкент (+22,6%) и снова Улытау (+21,5%).
Казахстан продолжает зависеть от ввоза сладостей, особенно шоколада. За пять месяцев 2025 года доля внутреннего производства от реализации для сухарей, печенья и другой выпечки долгого хранения составила 56,3% (год назад — 53,1%). Производство такой продукции выросло на 8,7% (46 тыс. тонн), но и реализация увеличилась на 3,7%, достигнув 73,5 тыс. тонн. В сегменте шоколада и кондитерских изделий на основе шоколада обеспеченность отечественными производителями по сравнению с прошлым годом упала на 3,1 процентного пункта — до 39,5%. Это связано как с уменьшением производства на 8,1% (до 34,1 тыс. тонн), так и с ростом импорта на 4,3% (52,2 тыс. тонн). Объем продаж на внутреннем рынке шоколада и изделий из него составил 70,3 тыс. тонн за пять месяцев.
Расходы казахстанцев на сладости в первом квартале в среднем составили 30,6 тыс. тенге на одно домашнее хозяйство, увеличившись на 5,2% год к году. Среди регионов больше всего на сладости потратили в Мангистауской области (40,8 тыс. тенге на хозяйство, −3,1%). Следом идут Туркестанская (40,2 тыс. тенге, −2,7%) и Улытауская (39,7 тыс. тенге, −1,4%) области. Несмотря на рост среднего уровня расходов по стране, в некоторых регионах наблюдалось сокращение затрат, что может быть связано с уменьшением потребления сладостей из-за роста цен.