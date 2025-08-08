ЕЭК изучает целесообразность заключения соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Тунисом

Представители уполномоченных госорганов, бизнес-сообщества и научных кругов стран ЕАЭС рассмотрели, в частности, особенности доступа экспортеров из государств-членов на тунисский рынок по ряду конкретных секторов, а также вопросы устранения торговых барьеров.
В ходе мероприятия Тунис назван одним из значимых игроков для стимулирования поставок на динамично развивающийся рынок Африки.
В ЕЭК отметили, что в настоящее время Комиссия изучает целесообразность заключения соглашения о свободной торговле ЕАЭС и его государств-членов с Тунисской Республикой.
Состоявшаяся дискуссия свидетельствует о безусловном взаимном интересе как со стороны ЕАЭС, так и со стороны Туниса к расширению сотрудничества. Стороны нацелены на выявление и устранение торговых барьеров во взаимной торговле и видят значительный потенциал роста товарооборота.