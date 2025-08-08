ЕЭК изучает целесообразность заключения соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Тунисом

Состоявшаяся дискуссия свидетельствует о безусловном взаимном интересе как со стороны ЕАЭС, так и со стороны Туниса к расширению сотрудничества. Стороны нацелены на выявление и устранение торговых барьеров во взаимной торговле и видят значительный потенциал роста товарооборота.