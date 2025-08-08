13 домов в районе улицы Бориса Панина в Нижнем Новгороде вошли в проект КРТ

Благодаря проекту КРТ в течение семи лет в этом районе появится более 47 тысяч квадратных метров нового жилья на территории общей площадью 3,34 га. За счет инвестора также планируется строительство необходимой коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Также по проекту предполагается строительство детского сада на 200 мест и поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в смену. Обязательства инвестора — более 2,2 млрд рублей, включая расходы на улучшение жилищных условий людей, строительство нового детского сада и поликлиники.