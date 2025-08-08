13 домов в районе улицы Бориса Панина в Нижнем Новгороде вошли в проект КРТ

Согласно поступившим в Минград Нижегородской области протоколам общих собраний собственников, все 13 многоквартирных домов вошли в границы КРТ. Всего в рамках проекта предусмотрено улучшение жилищных условий жителей 20 многоквартирных домов, семь из которых вошли в КРТ автоматически без голосования, так как признаны аварийными. Таким образом, в результате реализации проекта 359 жителей из 190 квартир смогут улучшить свои жилищные условия. Существующая застройка представлена многоквартирными деревянными двухэтажными жилыми домами постройки 1930-х и 1950-х годов XX века.
Комплексное развитие территории — это мощный инструмент, позволяющий не только создавать достойные условия проживания для многих семей, но и кардинально улучшать жилищные условия каждого участника программы. Благодаря КРТ мы обновляем городскую среду, решаем острую проблему ветхого и аварийного фонда, предоставляя людям современные и комфортные квартиры. Одновременно мы развиваем социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, формируя комфортную и современную среду для жизни и работы. Такие положительные изменения происходят за счет внебюджетных инвестиций, что значительно снижает нагрузку на региональный бюджет.
Благодаря проекту КРТ в течение семи лет в этом районе появится более 47 тысяч квадратных метров нового жилья на территории общей площадью 3,34 га. За счет инвестора также планируется строительство необходимой коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Также по проекту предполагается строительство детского сада на 200 мест и поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в смену. Обязательства инвестора — более 2,2 млрд рублей, включая расходы на улучшение жилищных условий людей, строительство нового детского сада и поликлиники.
Голосование проводилось с 24 июня по 7 августа включительно. Такая процедура — один из обязательных этапов принятия решения о комплексном развитии территории согласно действующему законодательству. Следующим этапом станет принятие решения о КРТ и проведение торгов для определения инвестора. Аукцион запланирован в IV квартале 2025 года.