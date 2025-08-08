Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временный мост в Михайловском округе Приморья готов на 80%

Строители приступили к завершающим этапам монтажа.

Источник: Примавтодор

В Михайловском округе Приморского края завершается строительство временного моста между населенными пунктами Ширяевка и Тарасовка. По данным АО «Примавтодор», работы выполнены уже на 80%, идет монтаж плит проезжей части, установка ограждений и сопряжение моста с насыпью.

Новый мост возводится взамен аварийного через реку Лубянка, движение по которому было закрыто. До этого транспорт шел по временному объезду с водопропускными трубами. Строительство временного моста по основному ходу позволит обеспечить безопасный проезд и нормальную пропускную способность во время паводков.

Работы ведутся в ускоренном режиме, и в ближайшее время объект будет сдан в эксплуатацию.