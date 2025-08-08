Временный мост в Михайловском округе Приморья готов на 80%

Новый мост возводится взамен аварийного через реку Лубянка, движение по которому было закрыто. До этого транспорт шел по временному объезду с водопропускными трубами. Строительство временного моста по основному ходу позволит обеспечить безопасный проезд и нормальную пропускную способность во время паводков.