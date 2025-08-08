В Самаре предпринимателей обучили продвижению бизнеса с помощью нейросетей

В региональном центре «Мой бизнес» состоялась обучающая программа «ПРОмаркетинг: нейросети в маркетинге», где участникам представили современные подходы к использованию искусственного интеллекта для продвижения товаров и услуг.
Двухдневный интенсив включал практическую подготовку и разбор реальных кейсов. Слушатели узнали, как применять технологии ИИ для генерации рекламных материалов, автоматизации процессов, анализа целевой аудитории и создания контент-планов. Участники смогли протестировать инструменты для генерации текстов, идей, изображений и визуальных материалов.
Программа вдохновила многих предпринимателей на активное внедрение нейросетей в работу. Некоторые участники уже оформили подписки на сервисы ИИ и начали разрабатывать новые маркетинговые проекты.
Следующее обучение по использованию искусственного интеллекта в маркетинге пройдет 17−18 сентября. Регистрация открыта на официальном портале господдержки mybiz63.ru.
По словам организаторов, курсы центра охватывают ключевые аспекты предпринимательства: запуск и масштабирование бизнеса, выход на новые рынки, маркетинг, финансы и бизнес-планирование. Особое внимание уделяется актуальным технологиям, включая искусственный интеллект.
Консультации и услуги центра «Мой бизнес» доступны по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Образовательные мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».