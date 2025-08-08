«Разрез Богатырь» требует изъять участок земли на 1,9 га у СХПК

Разрез «Богатырь», расположенный в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области, является одним из крупнейших в России месторождений антрацита, вложения в его разработку оцениваются в 123 млрд руб. Добыча угля на месторождении началась в ноябре 2024 года. Работы по освоению разреза предусмотрены масштабным инвестиционным проектом. В целом запасы угля ценных марок на месторождении составляют более 300 млн т.