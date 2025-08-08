Иркутская область получит инфраструктурный кредит на 2 мрд рублей

Реализация этих инфраструктурных проектов позволит существенно улучшить качество водоснабжения и водоотведения для 400 тысяч жителей Иркутска, Шелехова и прилегающих территорий. Кроме того, запланированные мероприятия окажут положительное влияние на развитие жилищного строительства в регионе — до 2035 года планируется ввести в эксплуатацию более 60 тысяч кв. метров жилья.