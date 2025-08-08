Иркутская область получит инфраструктурный кредит на 2 мрд рублей

Иркутская область получила одобрение заявки на казначейский инфраструктурный кредит в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора региона Игоря Кобзева.
Общий объем выделяемых средств составит более 2 млрд рублей. Реализация проектов запланирована на период с 2025 по 2027 годы. Финансирование будет направлено на два ключевых объекта:
Первый проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение объектов муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Иркутска, в частности Ершовского водозабора. В рамках проекта будут построены водоводы от камер переключения на существующих магистральных трубопроводах и насосной станции второго подъема для подачи воды в город Шелехов. Сроки реализации работ определены на 2025−2026 годы.
Второй проект включает строительство первого этапа канализационного коллектора вдоль Байкальского тракта. Данный объект позволит организовать централизованную систему водоотведения для территорий города Иркутска и Иркутского муниципального округа. Первый этап строительных работ запланирован на 2027 год.
Реализация этих инфраструктурных проектов позволит существенно улучшить качество водоснабжения и водоотведения для 400 тысяч жителей Иркутска, Шелехова и прилегающих территорий. Кроме того, запланированные мероприятия окажут положительное влияние на развитие жилищного строительства в регионе — до 2035 года планируется ввести в эксплуатацию более 60 тысяч кв. метров жилья.