Цены на автомобили в Новосибирске перегнали стоимость квартир

В Новосибирске резкий скачок цен на автомобили удивил даже бывалых покупателей. За последние месяцы стоимость машин выросла настолько, что теперь за деньги, которые раньше хватало на кроссовер, можно купить лишь базовую комплектацию хэтчбека. А за полноценного «японца» придётся выложить, как за квартиру в хорошем районе. Об этом сообщает Atas.info.
Спрос на авто вырос в июле на треть по сравнению с июнем — продано более 120 тысяч новых машин. Люди торопятся вложить деньги, пока цены не взлетели ещё выше. Эксперты считают: рост связан с будущим увеличением утилизационного сбора и нестабильным курсом валют. Дилеры отмечают, что склады пустеют, а машины отдают почти без наценки.
Средняя цена японского авто в Новосибирске — 6,52 миллиона рублей, на 6,7% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, китайские машины стоят в среднем 3,73 миллиона — и даже подешевели на 1,6% в июле. Российские марки тоже растут в цене: Lada и UAZ прибавили до 6,5% за год. Эксперты советуют не откладывать покупку надолго. С 1 января 2026 года утилизационный сбор может вырасти почти в три раза, что приведёт к новому витку удорожания. Однако, по мнению экономистов, стабильности на рынке ждать пока не приходится.