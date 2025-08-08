Цены на автомобили в Новосибирске перегнали стоимость квартир

Средняя цена японского авто в Новосибирске — 6,52 миллиона рублей, на 6,7% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, китайские машины стоят в среднем 3,73 миллиона — и даже подешевели на 1,6% в июле. Российские марки тоже растут в цене: Lada и UAZ прибавили до 6,5% за год. Эксперты советуют не откладывать покупку надолго. С 1 января 2026 года утилизационный сбор может вырасти почти в три раза, что приведёт к новому витку удорожания. Однако, по мнению экономистов, стабильности на рынке ждать пока не приходится.