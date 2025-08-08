Ричмонд
Стройку ТРЦ «Европейский» в Новосибирске продлили ещё на два года

Один из самых известных долгостроев города — торгово-развлекательный центр «Европейский» на Танковой получил новое разрешение на строительство.

Источник: Freepik

Теперь завершить объект планируют к августу 2027 года.

Компания «МИГ-1» снова продлила сроки возведения крупнейшего нежилого долгостроя Новосибирска — ТРЦ «Европейский». Согласно документу, опубликованному на муниципальном портале, семиэтажное здание с двумя подземными уровнями и общей площадью 102,4 тысячи квадратных метров должны ввести в эксплуатацию не позднее 14 августа 2027 года, пишет НН.

В подземной части предусмотрена парковка на 842 автомобиля. Помимо торговых площадей, в комплексе планируют разместить три встроенные трансформаторные подстанции, распределительный пункт и водопропускной коллектор реки 1-я Ельцовка, в пойме которой стоит здание.

ТРЦ с характерной облакообразной входной группой строится на пересечении улиц Дуси Ковальчук, Танковой и Богдана Хмельницкого. Работы начались ещё в 2007 году, а открыть центр собирались в 2009-м. Однако сроки неоднократно переносились. Последняя крупная остановка стройки произошла в 2021 году. Разрешение уже продлевали до августа 2025-го, но теперь сроки сдвинули ещё на два года.

По словам архитектора Артура Лотарева, участвовавшего в проекте на старте, для завершения строительства потребуется около 3 млрд рублей — даже больше, чем, по оценкам экспертов, уже вложено в объект.