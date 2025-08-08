Стройку ТРЦ «Европейский» в Новосибирске продлили ещё на два года

ТРЦ с характерной облакообразной входной группой строится на пересечении улиц Дуси Ковальчук, Танковой и Богдана Хмельницкого. Работы начались ещё в 2007 году, а открыть центр собирались в 2009-м. Однако сроки неоднократно переносились. Последняя крупная остановка стройки произошла в 2021 году. Разрешение уже продлевали до августа 2025-го, но теперь сроки сдвинули ещё на два года.