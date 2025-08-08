Лукашенко поставил задачу освоить производство новой техники для АПК

Сегодня глава государства в ходе контроля за ходом уборочной совершает рабочую поездку в Смолевичский район. В ходе поездки зашла речь о необходимости импортозамещения сельскохозяйственной техники. В частности, глава государства упомянул робот для доения коров и автоматический пресс.
Мы должны свое делать. Это нам очень нужно.
Он напомнил, что ставил соответствующие задачи при назначении вице-премьером Виктора Каранкевича.
Глава государства также спросил о том, как обстоит ситуация с выращиванием озимого рапса. Специалисты пояснили президенту, что несмотря на сложные погодные условия, прогнозы утешительные, и в этом году, согласно прогнозам, удастся собрать не мене миллиона тонн этой культуры, однако будет меньше маслосемян по сравнению с прошлогодним урожаем.
Президент в свою очередь ориентировал аграриев на достижение показателей прошлого года, когда урожай маслосемян составил один миллион тонн.
Он отметил, что работники АПК в этом году, несмотря на непростые погодные условия в этом году, показывают достойные результаты.
Скажу откровенно: крестьяне — молодцы в этом году. Мы люди такие, славяне: если сложнее, мы начинаем напрягаться и работать по-настоящему.