Лукашенко поставил задачу освоить производство новой техники для АПК

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачи освоить собственное производство различных видов сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Сегодня глава государства в ходе контроля за ходом уборочной совершает рабочую поездку в Смолевичский район. В ходе поездки зашла речь о необходимости импортозамещения сельскохозяйственной техники. В частности, глава государства упомянул робот для доения коров и автоматический пресс.

Мы должны свое делать. Это нам очень нужно.

сказал Лукашенко

Он напомнил, что ставил соответствующие задачи при назначении вице-премьером Виктора Каранкевича.

Глава государства также спросил о том, как обстоит ситуация с выращиванием озимого рапса. Специалисты пояснили президенту, что несмотря на сложные погодные условия, прогнозы утешительные, и в этом году, согласно прогнозам, удастся собрать не мене миллиона тонн этой культуры, однако будет меньше маслосемян по сравнению с прошлогодним урожаем.

Президент в свою очередь ориентировал аграриев на достижение показателей прошлого года, когда урожай маслосемян составил один миллион тонн.

Он отметил, что работники АПК в этом году, несмотря на непростые погодные условия в этом году, показывают достойные результаты.

Скажу откровенно: крестьяне — молодцы в этом году. Мы люди такие, славяне: если сложнее, мы начинаем напрягаться и работать по-настоящему.

подчеркнул Лукашенко
