Лукашенко поставил задачу освоить производство новой техники для АПК

Глава государства также спросил о том, как обстоит ситуация с выращиванием озимого рапса. Специалисты пояснили президенту, что несмотря на сложные погодные условия, прогнозы утешительные, и в этом году, согласно прогнозам, удастся собрать не мене миллиона тонн этой культуры, однако будет меньше маслосемян по сравнению с прошлогодним урожаем.