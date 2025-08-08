Просрочки по ипотеке у жителей Красноярского края выросли в два раза

Жители Красноярского края чаще стали просрочивать платежи по ипотеке. Об этом сообщили аналитики ЦИАН.
За год просроченные платежи по ипотеке в Красноярском крае выросли в 2,1 раза. Это первое место по Сибири и восьмое среди всех регионов России.
Сумма просрочек в Красноярском крае составила 3,35 млн рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель по Сибири. На втором месте — Новосибирская область (3,27 млн рублей), на третьем — Тува (2,1 млн рублей).
Больше всего долгов по ипотеке у жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
Ранее статистики сообщали о том, что жители Красноярского края могут заработать на двухкомнатную квартиру за три года.