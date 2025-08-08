Просрочки по ипотеке у жителей Красноярского края выросли в два раза

Сумма просрочек в Красноярском крае составила 3,35 млн рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель по Сибири. На втором месте — Новосибирская область (3,27 млн рублей), на третьем — Тува (2,1 млн рублей).