Цены на золото обновили исторический максимум

Предыдущий рывок стоимости золота наблюдался в середине июля, когда цена превысила 3400 долларов на фоне ослабления доллара США. Тогда инвесторы активно избавлялись от американской валюты в ожидании возможного введения новых торговых пошлин. Однако уже 24 июля золото незначительно подешевело — на 0,66%, до 3376 долларов за унцию.