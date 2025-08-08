В Самарской области растет число МСП-производителей беспилотников

«Только с начала 2025 года было создано 51 новое МСП, основным видом деятельности которого является выпуск беспилотников и их компонентов. При этом мы видим не только количественное, но и качественное развитие сегмента. Если в прошлом году на одну такую компанию приходилось в среднем по 14 сотрудников, то сегодня это уже 16−17 человек», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.