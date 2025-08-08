Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аквапарк с пляжем планируют построить в Навои

На совещании по развитию Навоийского региона президенту Шавкату Мирзиёеву представили проекта парка у озера в Навои, следует из репортажа «Узбекистан 24».

Источник: Uzbekistan Travel

В состав рекреационной зоны города войдут аквапарк с пляжем, точки торговли. Ожидается, что парк станет современным общественным пространством.

В планах высадить на территории парка свыше 200 тыс. деревьев по программе «Яшил макон». Напомним, что рядом с навоийским озером находится парк имени Алишера Навои и различные гостиницы и отели.

До этого было заявлено, что инвестиции в Навоийский регион за первое полугодие нынешнего года превысили $640 млн. В навоийских месторождениях также заинтересованы инвесторы, которые готовы вложить $566 млн.