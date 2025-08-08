Аквапарк с пляжем планируют построить в Навои

В состав рекреационной зоны города войдут аквапарк с пляжем, точки торговли. Ожидается, что парк станет современным общественным пространством.
В планах высадить на территории парка свыше 200 тыс. деревьев по программе «Яшил макон». Напомним, что рядом с навоийским озером находится парк имени Алишера Навои и различные гостиницы и отели.
До этого было заявлено, что инвестиции в Навоийский регион за первое полугодие нынешнего года превысили $640 млн. В навоийских месторождениях также заинтересованы инвесторы, которые готовы вложить $566 млн.