Беларусь делится опытом строительства АЭС с Узбекистаном

В ходе визита состоялись переговоры, на которых беларусские специалисты поделились с делегацией Узбекистана опытом строительства АЭС.
Белорусская сторона поделилась опытом по ключевым этапам сооружения БелАЭС — от обоснования выбора технологии, подготовки нормативной и институциональной базы до непосредственного строительства и эксплуатации станции, включая аспекты проектного управления, взаимодействия с регулирующими органами, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также эффективного кадрового обеспечения отрасли.
Также узбекская делегация ознакомилась с работой Учебно-тренировочного центра БелАЭС, где моделируются все возможные внештатные ситуации и проводится отработка действий по нормальному выходу из них.
Центр оборудован полномасштабными тренажерами, копирующими пульты управления, используемые на АЭС. Это позволяет персоналу полностью погрузится в процессы работы станции и отработать все навыки.
Центр готовит специалистов по эксплуатации АЭС, а также занимается их переподготовкой и стажировкой. Персонал на постоянной основе проходит обучение по повышению квалификации с проведением тестов, имитирующих различные внештатные ситуации.
Стороны также обменялись опытом в вопросах взаимодействия с общественностью, в том числе по проведению общественных слушаний и повышению уровня общественной приемлемости использования атомной энергии в мирных целях. Особое внимание уделили вопросам подготовки специалистов и обмена опытом в сфере профессионального обучения.
В этом направлении Узбекистан видит перспективы для сотрудничества между профильными вузами двух стран.
Для справки: Белорусская АЭС была построена по проекту Госкорпорации «Росатом» и полностью введена в эксплуатацию в 2023 году. Сегодня ее суммарная установленная мощность составляет 2 400 МВт. Главная особенность Белорусской АЭС — сочетание активных и пассивных систем безопасности, обеспечивающих максимальную устойчивость АЭС к внешним и внутренним воздействиям. Каждый энергоблок оснащен «ловушкой расплава» — устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения без участия операторов.