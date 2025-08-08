Беларусь делится опытом строительства АЭС с Узбекистаном

Для справки: Белорусская АЭС была построена по проекту Госкорпорации «Росатом» и полностью введена в эксплуатацию в 2023 году. Сегодня ее суммарная установленная мощность составляет 2 400 МВт. Главная особенность Белорусской АЭС — сочетание активных и пассивных систем безопасности, обеспечивающих максимальную устойчивость АЭС к внешним и внутренним воздействиям. Каждый энергоблок оснащен «ловушкой расплава» — устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения без участия операторов.