Самарская и Нижегородская области укрепляют сотрудничество в науке, образовании и инвестициях

Самарская и Нижегородская области установили активный обмен опытом в областях науки, образования и сотрудничества с бизнесом. В Самару прибыла делегация Корпорации развития Нижегородской области во главе с генеральным директором Игорем Ищенко.
Гости посетили ведущие предприятия и университеты региона, а также ознакомились с работой специализированных инвестиционных площадок с льготным режимом. Основным назначением визита стало укрепление партнерства и обмен успешными практиками между двумя регионами Поволжья.
В рамках заседания, проведенного в правительстве Самарской области, стороны обсудили вопросы создания благоприятных условий для инвестиций, развитие промышленных зон и реализацию масштабных инфраструктурных проектов, включая направления науки и образования. Руководитель Корпорации развития Самарской области Иван Манаев представил экономический потенциал региона и обозначил ключевые направления для совместной работы.
В ходе встречи было достигнуто соглашение о дальнейшем активном сотрудничестве и обмене опытом. Также запланирован визит представительной делегации из Самарской области в Нижний Новгород в текущем году.
Особое внимание уделялось успешным проектам Самарской области, которые могут быть адаптированы и реализованы в Нижегородской области, в частности, в части коммерциализации разработок медицинского университета.
В Самарской области инвесторы могут получить поддержку через Агентство по привлечению инвестиций, работающее в режиме «одного окна». Это позволяет быстро и эффективно сопровождать проекты, включая выбор площадки и оформление мер поддержки. Контакт для связи — 8 (800) 505−90−36.