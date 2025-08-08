Ричмонд
В Самарскую область 8 августа приехал министр промышленности РФ Антон Алиханов

Министр промышленности РФ Антон Алиханов с рабочим визитом посещает Самарскую область.

Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым он прибыл в Тольятти, где осмотрел резидентов технопарка «Жигулёвская долина» и принял участие в открытии выставки инновационной продукции.

Мероприятие прошло в рамках заседания комиссии Госсовета по промышленности.

На выставке представлены разработки, основанные на оригинальных технических решениях и изобретениях.

Резиденты технопарка создают медицинское оборудование, системы безопасности, электронику, а также продукцию в приоритетных для Тольятти отраслях — беспилотные летательные аппараты, автокомпоненты и химическая продукция.

Особое внимание министра и губернатора привлекла новая модель автомобиля LADA Azimut, разработанная на платформе АвтоВАЗа.

Они подробно ознакомились с её особенностями и перспективами запуска в серийное производство.

Антон Алиханов также посетил экспозицию, где представили продукцию и инновационные проекты резидентов технопарка и других передовых компаний региона.

Там обсуждались вопросы поддержки промышленных инноваций, развития высокотехнологичных производств и расширения сотрудничества между федеральным центром и регионом.

Визит подчеркивает стратегическое значение Самарской области как одного из ключевых центров промышленности и технологического развития в России.

