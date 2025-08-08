Ричмонд
Вячеслав Федорищев 8 августа провёл встречу с главой ПСБ Петром Фрадковым

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провёл деловую встречу с председателем правления банка ПСБ Петром Фрадковым.

Встреча стала очередным подтверждением крепкого и продуктивного сотрудничества между регионом и одним из ведущих финансовых институтов страны.

ПСБ уже многие годы остаётся надёжным партнёром Самарской области.

Благодаря поддержке банка в регионе успешно реализуются масштабные проекты в промышленности, инфраструктуре и социальной сфере.

Банк активно содействует развитию ключевых предприятий региона, оказывает поддержку их коллективам, участвует в модернизации объектов здравоохранения, образования и спорта.

На встрече губернатор представил новые социальные инициативы, реализация которых запланирована в ближайшие годы.

Особое внимание уделено проектам, направленным на улучшение качества жизни жителей, развитие территорий и поддержку молодёжи.

«Мы ценим это партнёрство и рассчитываем на его дальнейшее развитие, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Со своей стороны гарантирую, что правительство Самарской области будет оказывать всестороннюю поддержку всем совместным инициативам».

Стороны выразили уверенность, что диалог между регионом и банком продолжится в конструктивном ключе, а новые проекты станут ещё одним шагом к устойчивому развитию Самарской области.

