Wildberries отложил запуск распредцентра в Ростовской области до 2029 года

Российский маркетплейс Wildberries во второй раз перенес ввод в эксплуатацию распределительного центра в Аксайском районе Ростовской области — теперь запуск объекта запланирован на 2029 год вместо первоначального 2025-го.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По информации ведомства, изначально логистический центр планировали открыть в 2025 году, затем срок сдвинули на 2026-й. Новый перенос составляет еще три года, однако причины задержки не раскрываются.

Компания получила в аренду без торгов 31,3 га земли в Аксайском районе сроком на 3,5 года. Проект входит в губернаторскую сотню инвестиционных инициатив региона. На предприятии планируется создать до семи тыс. рабочих мест.

Параметры проекта за время подготовки изменились. Площадь объекта сократилась со 183 до 170 тыс. кв. м, а объем капиталовложений уменьшился с 13,5 до 11,5 млрд руб.

