Минздрав: Средняя зарплата медработников в регионе в 2025 году вырастет на 13%

«Рост заработной платы за первое полугодие по врачам составил 10,9%, и средняя зарплата — 107 628 рублей, по среднему медицинскому персоналу 18,6% и средняя зарплата — 63 193 рубля по сравнению с 2024 годом», — уточнили в Минздраве. В министерстве подчеркнули, что размер зарплаты конкретного сотрудниа зависит от места трудоустройства, его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного для соответствующей категории специалиста.