Минздрав: Средняя зарплата медработников в регионе в 2025 году вырастет на 13%

Средняя зарплата медработников Калининградской области увеличится в течение 2025 года на 13%, включая анонсированное ранее повышение на 11,4%. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Отмечается, что в медорганизациях калининградские медики получают зарплату из двух источников: фонда ОМС и областного бюджета. Так, из казны деньги уже поступили в учреждения.
«Рост заработной платы за первое полугодие по врачам составил 10,9%, и средняя зарплата — 107 628 рублей, по среднему медицинскому персоналу 18,6% и средняя зарплата — 63 193 рубля по сравнению с 2024 годом», — уточнили в Минздраве. В министерстве подчеркнули, что размер зарплаты конкретного сотрудниа зависит от места трудоустройства, его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного для соответствующей категории специалиста.
В мае губернатор Алексей Беспрозванных сообщал, что с 1 июля повысят заработную плату в бюджетной сфере для врачей, медперсонала, педагогов, соцработников, работников культуры (11,4%) и других сотрудников госучреждений (10%). На эти целы выделили 1,3 млрд рублей.