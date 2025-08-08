Казахстан предложил Сербии совместные проекты в сельском хозяйстве и туризме

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы сообщил, что Европейская комиссия одобрила экспорт казахстанской рыбной продукции в страны ЕС, включив 20 предприятий в реестр поставщиков. В феврале этого года Казахстан получил разрешение на экспорт меда в ЕС, и четыре крупных производителя готовы начать поставки. Кроме того, ведутся переговоры о расширении доступа на европейский рынок для продукции аквакультуры и конины.