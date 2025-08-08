Вячеслав Федорищев обсудил промышленное развитие региона с министром Алихановым

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провёл рабочую встречу с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым.
Это уже третий визит федерального министра в регион, и каждый раз он сопровождается конкретными шагами по поддержке промышленности.
На встрече обсудили ключевые направления развития промышленного комплекса региона, меры поддержки предприятий и реализацию новых инвестиционных проектов.
Особое внимание уделили автопрому. Несмотря на сложности, АвтоВАЗ и другие предприятия отрасли сохраняют устойчивость.
Губернатор подчеркнул важность сохранения льготного автокредитования как инструмента поддержки спроса.
В сфере химической промышленности речь шла о восстановлении разорванных производственных цепочек и усилении кооперации между предприятиями.
Одним из главных достижений стало подписание соглашения в рамках ПМЭФ о запуске в Самарской области производства ксантановой камеди — востребованного биополимера, используемого в пищевой, нефтяной и фармацевтической промышленности.
Федорищев доложил министру о планах реализации этого масштабного проекта.
Также губернатор сообщил, что в Правительство РФ направлено обращение с просьбой о дополнительных мерах поддержки для предприятий, чтобы сохранить занятость и стабильность в отраслях.
«Антон Андреевич уже в третий раз посещает Самарскую область, и каждый визит приносит конкретные результаты. Благодарю за внимание к нашему региону», — отметил Вячеслав Федорищев.
Стороны выразили уверенность, что дальнейшее взаимодействие позволит укрепить промышленный потенциал региона и вывести его на новый уровень.
