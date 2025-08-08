Сбор винограда стартовал на Кубани

За десять лет площади виноградников увеличились с 26 до 32,5 тысяч гектаров. В 2019 году приняли закон, закрепивший понятие «виноградопригодные земли». Поддержка виноделия в краевом бюджете выросла с 218 миллионов до 1,3 миллиарда рублей. В 2024 году собрали 235,5 тысячи тонн винограда, а в 2025-м планируют увеличить урожай до 250 тысяч тонн. Количество питомников выросло с одного до пяти, а объем производства саженцев увеличился в четыре раза — с 1,2 до 5 миллионов штук в год.