Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Министром промышленности РФ

8 августа министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил Самарскую область с рабочим визитом. В ходе встречи с губернатором Вячеславом Федорищевым обсуждались меры поддержки промышленности, развитие кооперации предприятий, проекты в автопроме и химической отрасли.
В Тольятти прошло заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» совместно с координационными советами Минпромторга и по импортозамещению. Главная тема — «Новые материалы и химия». Перед мероприятием делегация посетила ПАО «КуйбышевАзот», где рассматривались вопросы восстановления утраченных производств и развития смежных отраслей.
Среди ключевых проектов — создание в ОЭЗ «Тольятти» первого в России промышленного комплекса полного цикла по производству ксантановой камеди, востребованной в пищевой и нефтегазовой промышленности. Также принято решение выделить около 10 млрд рублей на поддержку автокредитования для стимулирования спроса на отечественные автомобили.
Алиханов и Федорищев подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию, открытию новых производств и модернизации действующих предприятий региона.