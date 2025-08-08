Ростовская область разработала план модернизации водоснабжения Гуково

По информации министра, сейчас ведутся аварийные работы на пересечении ул. Матросова и пер. Прохладный, а также на ул. Транспортной. Давление временно снижено в пос. шахты Антрацит, х. Платово и пос. шахты 24−26. Подача воды полностью прекращена в пос. шахты Октябрьская.