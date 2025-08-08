Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по классификации гостиниц и отелей

Самарская область вошла в число лидеров по темпам классификации гостиниц и отелей, заняв место в ТОП-10 регионов России.
По данным Минэкономразвития РФ, в регионе процедуру уже прошли 187 объектов размещения: 2 санатория, 6 кемпингов, 39 баз отдыха (включая глэмпинги) и 140 гостиниц.
С 2025 года все гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги и модульные средства размещения обязаны быть внесены в единый реестр объектов туристской индустрии.
До 1 сентября 2025 года владельцы должны пройти этап «самооценки» в личном кабинете на платформе Росаккредитации. Невыполнение требования приведёт к исключению объекта из реестра, запрету деятельности и удалению информации с сайтов бронирования.
Предприятия, предоставляющие услуги более высокого уровня, могут дополнительно пройти процедуру присвоения категории («звёзд») через аккредитованную организацию.
Консультации по классификации доступны в центрах «Мой бизнес», на портале mybiz63.ru и по телефону горячей линии 8−800−300−63−63.
Сопровождение инвестпроектов в регионе обеспечивает Агентство по привлечению инвестиций (тел. 8−800−505−90−36).