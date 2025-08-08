Нацбанк выпускает монеты номиналом 50 и 100 рублей из 24-каратного золота

Ранее эта золотая слитковая (инвестиционная) монета вводилась в обращение в стране в 2013, 2022, 2023 и 2024 годах. В продажу поступал и серебряный вариант «Славянки» — в 2023-м.
Монета 2025 года выпускается в обращение 11 августа, на этот раз только из золота и в двух номиналах — 50 и 100 рублей.
В Нацбанке подчеркнули, что эти монеты являются законным платежным средством и их можно использовать, например, при оплате покупок в магазине — по номиналу.
Изображенный на монете художественный образ молодой славянки с маленьким ребенком на руках в окружении двух райских птичек представляет собой универсальный общеславянский символ, обладающий глубоким внутренним потенциалом.
Монеты обоих номиналов изготовлены из 24-каратного золота (999,9 проба, UNC), тираж каждой — 3000 штук: 50-рублевая будет весить 7,78 грамма, 100-рублевая — 27,9. Отчеканят тираж в Гомеле — на ПО «Кристалл», тогда как прежние версии изготавливались по заказу Нацбанка в Швейцарии и Казахстане.
В Нацбанке не уточнили, сколько будут стоить монеты, в настоящее время на сайте регулятора размещена информация только о 50-рублевой «Славянке» — граждане могут приобрести такую за 2698 рублей 92 копейки.