8 августа в Самарской области Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым и председателем ПАО «Банк ПСБ» Петром Фрадковым посетил завод ПАО «КуйбышевАзот» в Тольятти — одно из крупнейших химических предприятий региона. Обсуждались планы ключевых инвестпроектов.
В технопарке «Жигулевская долина» прошло совместное заседание комиссии Государственного Совета РФ, Минпромторга и совета по импортозамещению химической продукции. Обсуждалось развитие отрасли в рамках национального проекта «Новые материалы и химия» и промышленный потенциал новых регионов.
Особое внимание уделено максимальному использованию отечественного оборудования и учёту локализации при госзакупках. Проект направлен на развитие машиностроения, металлургии и создание новых рабочих мест.
Отмечена роль новых территорий России в размещении производств и инвестиционных проектов, для чего запущен инструмент инвестплощадки.рф. Проект «Новые материалы и химия» рассматривается как основа технологического будущего страны.
В работе комиссии Государственного Совета запущен цикл заседаний для интеграции новых регионов в экономику России. Помощник Президента Алексей Дюмин подчеркнул важность защиты внутреннего рынка и развития кадровых и производственных площадок.
По новым регионам акцент сделан на перезапуск экономики, укрепление финансов и повышение самодостаточности в соответствии с поручениями Президента.