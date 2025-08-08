Ричмонд
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности

8 августа в Самарской области Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым и председателем ПАО «Банк ПСБ» Петром Фрадковым посетил завод ПАО «КуйбышевАзот» в Тольятти — одно из крупнейших химических предприятий региона.

В технопарке «Жигулевская долина» прошло совместное заседание комиссии Государственного Совета РФ, Минпромторга и совета по импортозамещению химической продукции. Обсуждалось развитие отрасли в рамках национального проекта «Новые материалы и химия» и промышленный потенциал новых регионов.

Особое внимание уделено максимальному использованию отечественного оборудования и учёту локализации при госзакупках. Проект направлен на развитие машиностроения, металлургии и создание новых рабочих мест.

Гранты получили МГУ и Институт катализа СО РАН для создания центров инжиниринга и разработки новых технологий, что усилит химическую отрасль. В Самарской области разработан трёхлетний план поддержки нацпроекта.

Отмечена роль новых территорий России в размещении производств и инвестиционных проектов, для чего запущен инструмент инвестплощадки.рф. Проект «Новые материалы и химия» рассматривается как основа технологического будущего страны.

В работе комиссии Государственного Совета запущен цикл заседаний для интеграции новых регионов в экономику России. Помощник Президента Алексей Дюмин подчеркнул важность защиты внутреннего рынка и развития кадровых и производственных площадок.

По новым регионам акцент сделан на перезапуск экономики, укрепление финансов и повышение самодостаточности в соответствии с поручениями Президента.

Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
