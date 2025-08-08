Программа долгосрочных сбережений: что это такое и как работает

— Самая главная проблема этой программы в России заключается в том, что государство только на протяжении последних нескольких лет несколько раз запускало подобную программу, а потом каждый раз замораживало ее. И поэтому люди категорически не верят уже в то, что от государства здесь будет какой-то толк, — считает эксперт.