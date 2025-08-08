Программа долгосрочных сбережений: что это такое и как работает

Исследование показало, что более 70 процентов граждан России не понимают, как формировать свои пенсионные накопления и не интересуются этим. Хотя о программе долгосрочных сбережений (ПДС) слышали 69 процентов опрошенных, большая их часть заявила, что эта тема им неинтересна. Что такое ПДС и как в ней участвовать, разбиралась «Вечерняя Москва».
Что такое ПДС.
Программа долгосрочных сбережений начала действовать в России с 1 января 2024 года. С ее помощью жители страны могут накопить средства и воспользоваться ими в будущем. Оператором программы является негосударственный пенсионный фонд, который инвестирует средства вкладчика, чтобы приумножить их.
Участники программы могут возвращать в нее часть уплаченного подоходного налога и переводить свои пенсионные накопления. Затем их можно будет получать в течение всей жизни или в течение определенного срока. Также сбережения можно получить единовременно в случае особой ситуации: например, потери кормильца или необходимости дорогостоящего лечения.
В зависимости от условий конкретного негосударственного пенсионного фонда (НПФ), заключить договор с ним можно в офисе НПФ или через личный кабинет. Помимо этого, россияне также вправе заключать договоры в пользу третьих лиц.
Надежность инвестиций в ПДС гарантирует действующее законодательство, которое обязывает фонды инвестировать средства клиентов только в финансовые инструменты, обладающие наилучшим соотношением между ожидаемой доходностью и рисками. Если это требование нарушается, то Банк России обязывает фонд возместить клиентам понесенные потери.
Клиент имеет право заключать неограниченное количество договоров долгосрочных сбережений. Документ можно оформить в пользу своего ребенка или любого другого лица независимо от его возраста. Однако выплаты по нему будут осуществляться через 15 лет по истечении договора долгосрочных сбережений либо после 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Эксперт Рязанский назвал условия для получения дополнительных выплат пенсионерам.
Кроме того, клиент НПФ имеет право перевести сформированные средства по программе без потери инвестиционного дохода из одного фонда в другой. Сделать это можно один раз в пять лет.
Откуда берется недоверие к ПДС.
Экономист Николай Кульбака предположил, что отсутствие интереса к ПДС вызвано недоверием общества.
— Самая главная проблема этой программы в России заключается в том, что государство только на протяжении последних нескольких лет несколько раз запускало подобную программу, а потом каждый раз замораживало ее. И поэтому люди категорически не верят уже в то, что от государства здесь будет какой-то толк, — считает эксперт.
По его словам, нельзя дать однозначную рекомендацию — стоит ли вступать в программу или нет. Но опыт показывает, что «правила игры» могут измениться.
— И пока в условиях сокращения бюджетных доходов и роста бюджетных расходов гарантий о том, что государство захочет финансировать эту программу или продолжит ее финансировать, нет, — добавил Кульбака.
Безопасно ли заключать договор с негосударственным пенсионным фондом, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.