Центробанк разъяснил ослабление курса рубля в конце июля: в чем причина

Как писал сайт KP.RU, ранее ЦБ РФ опроверг слухи о возможном запрете на снятие наличных с депозитов. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, такой шаг недопустим. Он отметил, что ограничение доступа к вкладам разрушит финансовую систему и экономику страны. Центробанк неоднократно разъяснял эту позицию, указал он. Подчеркивалось, что депозиты граждан и компаний позволяют банкам выдавать кредиты. Ограничение доступа к вкладам сделает невозможной нормальную работу банковской системы.