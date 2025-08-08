Центробанк разъяснил ослабление курса рубля в конце июля: в чем причина

Ослабление курса рубля в конце июля было вызвано спросом на валюту со стороны компаний и укреплением индекса доллара США. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков от Центробанка.
Банк России отметил, что на протяжении большей части июля спрос на валюту со стороны юридических лиц — клиентов банков оставался в пределах значений предыдущего месяца.
«Однако в конце июля произошел всплеск спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний, что могло способствовать ослаблению рубля. В последующие дни объем спроса стабилизировался на среднем уровне месяца», — подчеркнул регулятор.
Регулятор уточнил, что курс рубля в начале августа отыграл часть потерянных позиций, укрепившись относительно основных иностранных валют.
Как писал сайт KP.RU, ранее ЦБ РФ опроверг слухи о возможном запрете на снятие наличных с депозитов. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, такой шаг недопустим. Он отметил, что ограничение доступа к вкладам разрушит финансовую систему и экономику страны. Центробанк неоднократно разъяснял эту позицию, указал он. Подчеркивалось, что депозиты граждан и компаний позволяют банкам выдавать кредиты. Ограничение доступа к вкладам сделает невозможной нормальную работу банковской системы.