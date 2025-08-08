Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рост ВВП в России по итогам января-мая составил 1,5%

В мае ВВП вырос на 1,2% после 1,9% в апреле.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам января-мая 2025 года составил 1,5%, сказано в обзоре Минэкономразвития об актуальной экономической ситуации.

«По оценке Минэкономразвития России, по итогам пяти месяцев 2025 года рост ВВП составил 1,5% год к году (в мае 2025 года ВВП вырос на 1,2% год к году после 1,9% год к году в апреле)», — говорится в обзоре.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что темпы роста российской экономики превысили 4% за последние два года. Он отметил, что это выше показателей большинства государств G20.