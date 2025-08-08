Рост ВВП в России по итогам января-мая составил 1,5%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам января-мая 2025 года составил 1,5%, сказано в обзоре Минэкономразвития об актуальной экономической ситуации.
«По оценке Минэкономразвития России, по итогам пяти месяцев 2025 года рост ВВП составил 1,5% год к году (в мае 2025 года ВВП вырос на 1,2% год к году после 1,9% год к году в апреле)», — говорится в обзоре.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что темпы роста российской экономики превысили 4% за последние два года. Он отметил, что это выше показателей большинства государств G20.